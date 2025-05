Ved. Fadi

” Miôl “

di 85 anni

Serenamente è mancata all’affetto dei suoi cari Giovanna Marchetti.



Ne danno il triste annuncio i figli Mauro con Virna, Sergio con Lorena, Cristina, Romano, la sorella, il cognato, le cognate, i nipoti Fabio con Anna, Tania con Stefano, Alex, Matteo e Gloria con Ivan, la pronipote Lucia unitamente ai parenti e amici tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di “S. Andrea” martedì 27 maggio alle ore 15:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n° 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite:

lunedì 11:00 – 18:30 martedì 8:30 – 15:10



Al termine del Rito la cara Giovanna proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 26 C. M. alle ore 20:00 nel Duomo di “S. Andre” a Venzone.



Un particolare ringraziamento al personale infermieristico domiciliare.



NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTER ALL’ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 24 maggio 2025



