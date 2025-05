Da Ragogna al Parlamento Europeo: Elisa Daffarra nominata Direttrice per il Bilancio.

La friulana Elisa Daffarra è stata nominata Direttrice per il Bilancio e il Controllo di Bilancio presso la Direzione Generale per gli Affari di Bilancio (DG BUDG) del Parlamento Europeo.



Capo della segreteria della Commissione Bilanci dal luglio 2017, Elisa Daffarra ha guidato il coinvolgimento dell’istituzione in numerosi bilanci annuali e nei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), nella riforma delle risorse proprie e in importanti dossier legislativi, tra cui il Recovery and Resilience Facility, la condizionalità per lo Stato di Diritto e il Fondo per l’Ucraina. In precedenza ha diretto la segreteria della Commissione d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni (EMIS), ricoprendo incarichi presso le Segreterie REGI e BUDG e come relatrice pubblica presso l’Unità Visitatori.Elisa ha iniziato la sua carriera nei programmi transfrontalieri dell’UE prima di entrare al Parlamento Europeo nel 2006. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze diplomatiche e Relazioni internazionali presso l’Università di Trieste sezione staccata di Gorizia.

Da Ragogna al Parlamento Europeo.

Elisa Daffarra, è nata a Ragogna 49 anni fa e lì ha frequentato le scuole elementari e medie per poi conseguire la maturità classica al Liceo Stellini di Udine con 60/60. Si è iscritta poi, dopo aver superato il test d’ingresso, alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche di Trieste/Gorizia dove nel 1999 ha conseguito la Laurea Magistrale con 110 e lode.

Nel 2003 ha vinto un concorso indetto dal Parlamento europeo ma ha dovuto attendere il 2006 prima di essere chiamata a Bruxelles per l’assunzione. Nel frattempo ha sempre lavorato nell’ambito dei Programmi comunitari sia per la Regione Fvg che per altre organizzazioni pubbliche. Per 2 anni ha lavorato a Garmisch-Parterkickner sempre nell’ambito di programmi comunitari. Nel 2005 ha vinto un concorso indetto dalla Regione Fvg e lì ha lavorato fino al definitivo passaggio al Parlamento europeo.

Ha due figli e abita a Bruxelles con il marito catalano e anch’esso funzionario della Commissione europea, ma mantiene la cittadinanza italiana e soprattutto ci tiene orgogliosamente a quella di Ragogna paese natio e dove vivono i suoi genitori e da dove è partita 19 anni fa per raggiungere uno dopo l’altro tutti i traguardi possibili fino all’attuale prestigiosa nomina di Direttrice per il Bilancio della UE.