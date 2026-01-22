ved. Cargnelutti
(Rine)
di 89 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Ivana Mardero. Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto, le sorelle Anna e Maria, il cognato Luigi, i nipoti unitamente ai parenti tutti.
Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta sabato 24 gennaio alle ore 10:30 ove la cara Ivana sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orario visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:30 -9:45
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 23 c.m. alle ore 18:00 nella chiesa di S. Rocco.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 21 gennaio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290