Ved. PATAT

mamma e moglie esemplare

di 90 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Licia Bierti Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta “ lunedì 29 settembre alle ore 10:30 ove la cara Licia sarà esposta dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: lunedì 8:30 – 9:50



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Un ringraziamento alle assistenti sanitarie, alla Dott. Vernaglione e uno speciale va all’amica Manuela per la sua costante presenza e la disponibilità dedicata con amore e affetto.



Grazie di cuore a quanti si uniscono per l’ultimo saluto e a quanti le hanno voluto bene.



GEMONA DEL FRIULI, 25 settembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290