Ved. PATAT
mamma e moglie esemplare
di 90 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Licia Bierti Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio, i nipoti unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta “ lunedì 29 settembre alle ore 10:30 ove la cara Licia sarà esposta dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite: lunedì 8:30 – 9:50
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Un ringraziamento alle assistenti sanitarie, alla Dott. Vernaglione e uno speciale va all’amica Manuela per la sua costante presenza e la disponibilità dedicata con amore e affetto.
Grazie di cuore a quanti si uniscono per l’ultimo saluto e a quanti le hanno voluto bene.
GEMONA DEL FRIULI, 25 settembre 2025
