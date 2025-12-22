Luisa Lestani

22 Dicembre 2025

di Redazione Friulioggi

in Afeltra
di 61 anni

Improvvisamente ci ha lasciati Luisa Lestani. Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Claudio e Fernando, i fratello, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a  Gemona del Friuli mercoledì 24 dicembre alle ore 10:00 giungendo dalla Casa funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Al termine del Rito la cara Luisa  proseguirà per la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.

GEMONA DEL FRIULI / FUSINE IN VALROMANA, 22 dicembre 2025

