in Afeltra

di 61 anni

Improvvisamente ci ha lasciati Luisa Lestani. Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Claudio e Fernando, i fratello, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli mercoledì 24 dicembre alle ore 10:00 giungendo dalla Casa funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.



Al termine del Rito la cara Luisa proseguirà per la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



GEMONA DEL FRIULI / FUSINE IN VALROMANA, 22 dicembre 2025



