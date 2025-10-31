di 64 anni

Improvvisamente ci ha lasciati Marco Sabidussi. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Barbara, i figli Patrizia e Federico, la mamma Franca, la sorella Anna, la nipote Isabel, le cugine, gli zii unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di “S. Maria Assunta” lunedì 3 novembre alle ore 15:30 ove il caro Marco sarà esposto dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario delle visite: Lunedì 8:30 – 14:40



Seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 3 novembre alle ore 18:00 nella chiesa di “San Rocco” si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 31 ottobre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290