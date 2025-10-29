Ved. Sangoi

” Tisinai “

di 87 anni

Ha raggiunto il suo amato Nino



NERINA FORGIARINI



Ne danno il triste annuncio la figlia Cinzia assieme a Maurizio, le nipoti Elisa con Antonio, Martina con Lorenzo, la Cognata, i Pronipoti Nicola, Mattia, Riccardo ed Edoardo unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S: Maria Assunta” venerdì 31 ottobre alle ore 10:30 ove la cara Nerina sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite:

mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 18:30

venerdì 8:30 – 9:40



Al termine seguirà Cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, giovedì 30 C. M. alle ore 18:30 nella chiesa di San Rocco.



Un sentito ringraziamento al Rep. di Neurochirurgia dell’ospedale civile di Udine e a tutto il personale del Rep. di III° Medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



GEMONA DEL FRIULI, 28 ottobre 2025



