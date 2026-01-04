“Maresciallo dei carabinieri in congedo”
Di 85 anni
Ci ha lasciati Pietro Rossi. Ne danno il triste annuncio la figlia Nicoletta assieme a Nicola, i nipoti Matteo, Riccardo ed Ilaria.
Il Rito delle Esequie avrà luogo ad OSOPPO nella chiesa di “S. Maria Ad Nives” lunedì 5 gennaio alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 13:45
Al termine del Rito il caro Pietro troverà riposo nel cimitero di Osoppo.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Osoppo, 3 gennaio 2026
