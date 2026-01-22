(Quêsin)

di 67 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Sergio Mardero. Ne danno il triste annuncio il fratello Aldo con Latifa e Marco, la zia, i cugini unitamente ai parenti e amici tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta venerdì 23 gennaio alle ore 15:00 ove il caro Sergio sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: giovedì 10:30 – 18:30 venerdì 08:30 – 14:25



Al termine del Rito Sergio troverà riposo nel cimitero di Gemona.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 22 c.m. alle ore 19:15 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Non fiori ma eventuali offerte all’ AISLA.



Un grazie di cuore alla Sig.ra Aliona per le amorevoli cure prestategli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 21 gennaio 2026



