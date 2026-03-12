Tullio Mardero

12 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

di 62 anni

Ci ha lasciato Tullio Mardero.

Daniela, Thomas, Dylan unitamente alla sorella Marisa con Guido ed i parenti tutti, comunicano che lo si potrà salutare  sabato 14 marzo alle ore 16:00 presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite: venerdì  11:00  –  18:30   –   sabato  8:30  –  17:00

Al termine il caro Tullio proseguirà per la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

GEMONA DEL FRIULI , 12 marzo 2026

