di 62 anni
Ci ha lasciato Tullio Mardero.
Daniela, Thomas, Dylan unitamente alla sorella Marisa con Guido ed i parenti tutti, comunicano che lo si potrà salutare sabato 14 marzo alle ore 16:00 presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orari visite: venerdì 11:00 – 18:30 – sabato 8:30 – 17:00
Al termine il caro Tullio proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI , 12 marzo 2026
