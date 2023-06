Strada asfaltata e nuovo ristorante all’aviosuperficie Avro di Osoppo.

All’aviosuperficie di Osoppo aperto un nuovo ristorante: in vista del 5.Air Expo, da quest’anno denominato ‘Air Expo FVG’, a Rivoli di Osoppo sono stati completati alcuni interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Aviosuperficie Avro della Fondazione ‘Lualdi’.

È stata interamente asfaltata la strada di accesso all’Aviosuperficie da via Rivoli, che scorre accanto alla zona industriale. Partecipanti e visitatori potranno ora raggiungere i parcheggi dell’Aviosuperficie, il nuovo ristorante e la Clubhouse da poco ristrutturata lungo la strada che ora ha il manto in asfalto.

La novità di Avro a disposizione da oggi, sabato 10 giugno, che come spiega il presidente della Fondazione ‘Lualdi’, Gabriele Lualdi, intende favorire l’avvicinamento di nuovi appassionati alla cultura del volo ma anche offrire un nuovo servizio di animazione al territorio dell’osovano e del gemonese, è rappresentata dal ristorante realizzato in tempi record accanto alla Clubhouse.

Tappa di ristoro per gli aviatori.

Si tratta di un servizio che potrà incentivare il turismo aereo, perché offrirà l’occasione per una tappa di ristoro agli aviatori che da oltralpe e dai Paesi del nord affronteranno il volo per superare i contrafforti montani e scendere nella nostra regione per vedere dall’alto le ricchezze che costellano il Friuli Venezia Giulia. Attrattive che potranno raggiungere via terra dopo l’atterraggio ad Avro, dove gli aviatori possono lasciare in sosta i loro velivoli negli hangar dell’aviosuperficie, o atterrando nelle aviosuperfici della Regione, della Slovenia e del Veneto, coinvolge in un progetto di rete che sarà illustrato all’Air Expo FVG. Si calcola che nei Paesi limitrofi, nell’Europa centrale e nel Nord Europa ci sono 250 mila proprietari di velivoli da diporto: sono potenziali visitatori della nostra realtà che hanno la possibilità di ammirarla anche dai cieli del Friuli Venezia Giulia.