Aspettando Collinarte, arriva il laboratorio creativo per realizzare speciali cartoline cucite a mano.

Prosegue all’insegna della creatività condivisa la rassegna estiva “Aspettando Collinarte”: dopo la tappa inaugurale a Buja con “Ulisse, re dei viaggi”, il viaggio creativo tra i comuni della Comunità Collinare del Friuli raggiunge il comune di Pagnacco, con un evento pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Mercoledì 2 luglio, alle ore 18:00, presso il Museo di Storia Contadina – Fontanabona in via Ciuch 7, andrà in scena il laboratorio creativo “Di Collina in Collina”, un’esperienza artistica e partecipativa dove il territorio collinare diventa ispirazione per un’attività manuale e simbolica.

Il laboratorio, curato da Virginia Di Lazzaro e DAMATRÀ ONLUS – realtà da anni impegnata nella ricerca educativa e culturale attraverso lettura, arte e narrazione – invita bambini e bambine, accompagnati dai loro genitori, a realizzare speciali cartoline cucite a mano, intrecciando le geografie personali e collettive dei partecipanti con quelle dei luoghi della Comunità Collinare.

A fare da sfondo, il paesaggio collinare friulano, non solo cornice ma vera e propria musa per un percorso artistico che si concluderà con la creazione di un grande lenzuolo collettivo, simbolo dell’intreccio di storie, sguardi e territori. Al termine, i partecipanti potranno fotografare le proprie cartoline e condividerle online: gli scatti saranno raccolti in un album digitale dal titolo “Tanti saluti da… CollinArte”, pubblicato sul sito collinediluce.damatra.com.

L’evento si terrà all’aperto, o in alternativa all’interno del museo in caso di maltempo. La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione: è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Pagnacco al numero 0432 1840472, via mail a biblioteca@comune.pagnacco.ud.it, oppure accedere tramite QR code al modulo di iscrizione online, disponibile nel materiale informativo.

La rassegna “Aspettando Collinarte” nasce con l’obiettivo di coinvolgere famiglie e bambini in esperienze artistiche e culturali diffuse nei comuni della Comunità Collinare del Friuli. Attraverso laboratori, letture animate e incontri creativi, l’iniziativa punta a stimolare un approccio ludico e partecipativo all’arte, preparando il pubblico alla quarta edizione di Collinarte, in programma in autunno: una vera e propria mostra diffusa di artisti locali, con esposizioni in 16 comuni del territorio. Un’occasione imperdibile per scoprire il territorio, creare insieme e condividere emozioni all’insegna dell’arte e della comunità.