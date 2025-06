L’inaugurazione di Slutn Hof a Sappada.

A Sappada, una delle cornici più suggestive delle Dolomiti, sta per prendere vita un progetto che unisce tradizione, innovazione e rispetto per la natura: si chiama Slutn Hof, un’azienda agricola biologica che apre ufficialmente le porte oggi, sabato 28 giugno, in località Aue, in Borgata Granvilla. Formaggi artigianali, yogurt cremosi e gelato bio in vari gusti, tutto certificato, genuino e prodotto in loco. Slutn Hof non sarà soltanto un punto di produzione, ma anche un luogo di accoglienza con appartamenti immersi nella tranquillità alpina, dove vivere un’esperienza a contatto diretto con la natura e le tradizioni montane.

A Slutn Hof, ad accogliere i visitatori ci saranno Antonella e Francesca, mentre nel laboratorio opererà Elia, giovane casaro originario di Udine, che ha studiato nel capoluogo friulano e si è avvicinato alla montagna qualche anno fa. È proprio qui, tra i pascoli e le malghe, che ha scelto di mettere radici e dedicarsi con passione all’antico mestiere del casaro, trasformando il latte in squisiti formaggi e in un gelato che promette di conquistare tutti.

Il progetto nasce da un’idea di Marco ed Emanuele Piller, da anni impegnati nell’attività agricola di famiglia, tramandata dal padre. Con Slutn Hof, porta avanti una visione che coniuga sostenibilità, ospitalità e qualità.

Alla scoperta dei sapori più autentici.

Dopo l’inaugurazione di questa mattina, il pomeriggio si animerà con una festa dalle ore 17, che prevede musica dal vivo e degustazione dei prodotti: un’occasione perfetta per scoprire i sapori autentici del territorio.

Il sindaco Alessandro De Zordo, che ha espresso grande soddisfazione per l’apertura di Slutn Hof: “I sappadini hanno un forte legame con il proprio territorio, lo dimostrano costantemente con progetti concreti e innovativi. Slutn Hof è un grande valore aggiunto per la nostra comunità: un esempio di eccellenza che si affianca alle realtà già esistenti e che dimostra come Sappada continui a crescere, nel rispetto delle proprie radici e con uno sguardo lungimirante al futuro.” Slutn Hof si candida così a diventare un punto di riferimento per chi ama i sapori veri, la montagna e uno stile di vita in armonia con la natura.