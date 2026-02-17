Musica e armonia nella chiesa di San Floriano: il concerto “Dialoghi sonori”

A Pagnacco la magia dell’incontro tra fisarmonica e quartetto d’archi.

Un nuovo appuntamento musicale arricchisce il calendario culturale di Pagnacco: sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20.30 la chiesa di San Floriano a Plaino ospiterà il concerto Dialoghi sonori, incontro musicale tra fisarmonica e quartetto d’archi.

Protagonisti della serata saranno Nicola Milan alla fisarmonica insieme a Francesca Koka e Beatrice De Stefani ai violini, Jessica Orlandi alla viola e Francesca Favit al violoncello. Il concerto nasce dall’idea di mettere in relazione due mondi sonori diversi ma complementari: da una parte il timbro caldo e popolare della fisarmonica, dall’altra la struttura raffinata e classica del quartetto d’archi. Ne scaturisce un dialogo musicale ricco di sfumature, capace di attraversare generi, epoche e sensibilità, alternando brani conosciuti a composizioni originali scritte appositamente per questa formazione.

I musicisti che danno vita a questa proposta — Nicola Milan, Francesca Koka, Beatrice De Stefani, Jessica Orlandi e Francesca Favit — sono noti e apprezzati sulla scena musicale friulana e veneta, con numerosi concerti in Italia e all’estero e collaborazioni di prestigio. Il progetto propone la musica anche come esperienza condivisa: promuovere bellezza e cultura diventa occasione di incontro e dialogo, dove l’armonia sonora si trasforma in linguaggio capace di avvicinare le persone e favorire comprensione reciproca. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagnacco con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.