Festa di Sant’Antonio a Palazzolo: vip, motori e grandi novità

La tradizionale Festa di Sant’Antonio a Palazzolo dello Stella.

Palazzolo dello Stella scalda i motori e si prepara per la consueta e partecipata Festa di Sant’Antonio. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno saranno infatti davvero tante le iniziative che terranno banco e che accontenteranno davvero un vasto range di persone.

Si parte giovedì alle ore 19 con l’apertura dei chioschi, a seguire, alle 21.30 ci si potrà scatenare con Dj Matrix, Dj Bosco e Paolo Innocenzi. Il giorno dopo, venerdi, alle ore 11 Santa Messa assieme al coro polifonico Antonio Foraboschi, mentre alle 18 Vespri e Processione con la partecipazione della Nuova Banda comunale di Orzano. Alle 19 apertura chioschi, mentre alle 21 la serata prenderà vita con la musica dei Collegium.

Sabato la consueta apertura dei chioschi alle ore 19, mentre alle 21.30 il primo ospite vip di questa edizione: direttamente dagli anni 80 la mitica Sabrina Salerno si esibirà in seguito alle performances del DJ Rossano Piticco. Domenica, ultimo giorno dei festeggiamenti, un’altra grande e attesa novità: la terza edizione di Palazzolo in Vespa vedrà quest’anno l’inclusione del moto incontro dello Stella, includendo così l’invito a tutti gli appassionati delle due ruote.

Già dalle ore 8.30 in piazza Bini saranno aperte le iscrizioni con relativa colazione offerta per tutti coloro si cimenteranno nel giro turistico a due ruote che avrà inizio alle 10.30, mentre alle 13 la meritata sosta con pranzo presso l’area festeggiamenti. Quest’ anno, per l’occasione, il Motoclub Morena di Udine collaborerà a stretto contatto con il comitato festeggiamenti, mentre l’ospite d’onore sarà il Vespa Club di Udine. Alle 21, messi a riposo i motori, si scalderanno le ugole grazie al super secondo ospite vip dell’edizione, ovvero l’intramontabile Alan Sorrenti.

Ancora una volta il comitato festeggiamenti di Sant’Antonio, patrocinato dal Comune di Palazzolo dello Stella, si contraddistingue non solo in quanto a originalità, ma anche alla capacità di coinvolgere centinaia di persone anche dai paesi limitrofi. La manifestazione è sostenuta dalla regione FVG e da PromoTurismo FVG, con la collaborazione della parrocchia di S. Stefano e Pro Martire di Palazzolo dello Stella.