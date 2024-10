Furto alla scuola di Palazzolo dello Stella.

Furto nella notte a Palazzolo dello Stella: questa volta, i malviventi hanno colpito le scuole del paese, in via Roma, dove si trovano sia la primaria sia la secondaria di primo grado. Approfittando della chiusura della struttura, i ladri hanno colpito tra le 17 di ieri e le 8 di stamattina, 4 ottobre. Dopo aver forzato una porta laterale, hanno rubato quattro computer per un valore di circa 2mila euro.