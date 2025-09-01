Il padel conquista il Friuli: inaugurato un nuovo campo a Palazzolo dello Stella

Nuovo campo da padel a Palazzolo.

Continua a crescere la passione per il padel in Friuli Venezia Giulia, dove i campi hanno superato quota 80. Un trend che conferma la diffusione capillare di questo sport e l’impegno condiviso da istituzioni e associazioni per dotare il territorio di impianti moderni e accessibili.

A Palazzolo dello Stella, l’ultimo tassello di questo percorso è il nuovo campo da padel, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione, Comune e Tennis Club Stella. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Franco D’Altilia, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e la presidente del Tennis Club Stella, Cristina Fabbro.

“Oggi vediamo un’area sportiva che si espande e che diventa sempre più viva – ha sottolineato Bordin –. È merito del Tennis Stella, che con il contributo regionale ha realizzato la struttura, e di tutti i volontari che hanno lavorato con dedizione. Lo sport è inclusione, crescita sociale, opportunità per i giovani. Investire in strutture come questa significa investire nel futuro del territorio”.

Emozionata la presidente del club, Cristina Fabbro, che ha guidato il sodalizio nei mesi della realizzazione: “Quando ho visto il campo finito mi sono sentita orgogliosa, perché è il frutto di un lavoro di squadra. Senza l’impegno del direttivo e dei soci non avremmo raggiunto questo traguardo”.

Per il sindaco D’Altilia il nuovo impianto “rappresenta un’opera importante che amplia l’area sportiva cittadina. È un motivo di festa per tutti, anche perché si trova accanto all’istituto comprensivo e potrà diventare un’ulteriore occasione di aggregazione e benessere per ragazzi e famiglie”.