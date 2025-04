Nove atleti del RC Pasian di Prato convocati con il FVG rugby U16

I giovani del RC Pasian di Prato convocati con la selezione FVG Rugby U16.

Una grande soddisfazione per il RC Pasian di Prato: nove giovani atleti delle Linci U16 sono stati convocati nella selezione FVG Rugby U16 per prendere parte al prestigioso Trofeo delle Venezie U16 maschile, in programma a Schio il 27 aprile 2025.

I giocatori selezionati sono: Pietro Daidone, Riccardo Iop, Daniele Larice, Natanael Viera, Salvatore Sannino, Simone Macor, Lorenzo Moschione, Nicolò Vicenzino e Xavier Barburini. Tutti e nove fanno parte delle Linci, la squadra Under 16 del club.

La convocazione rappresenta un traguardo importante per questi giovani atleti, ma anche un riconoscimento al lavoro svolto dallo staff tecnico del RC Pasian di Prato, che da anni investe con passione nella formazione e nello sviluppo del vivaio.