Duecento anni di storia: festa a Pocenia per l’osteria Alla Passeggiata

Due secoli di attività, di incontri e di tradizioni tramandate di generazione in generazione. A Pocenia grande festa per i 200 anni dell’osteria Alla Passeggiata, storica realtà del territorio che da tempo rappresenta un punto di riferimento per la vita sociale e gastronomica della comunità.



A sottolineare il valore di questo importante traguardo è stato anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, intervenuto alla cerimonia celebrativa insieme a numerosi cittadini, amici e clienti affezionati. “Duecento anni di attività non sono solo un traguardo per un locale, ma un pezzo di storia della nostra comunità”.

Il sigillo del Consiglio regionale

Il presidente del Cr, Mauro Bordin, la signora Donatella, la sindaca di Pocenia , Debora Furlan, Luciano Burlon e il presidente del Comitato delle Osterie, Enzo Mancini

Nel corso della cerimonia il presidente dell’Assemblea legislativa del Fvg ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale al “paron” Luciano Burlon e alla moglie Donatella, che dal 1994 portano avanti la tradizione friulana dell’osteria. L’occasione è stata anche quella per celebrare la lunga storia del locale, che proprio durante la festa è entrato ufficialmente a far parte del Comitato delle Osterie, alla presenza del presidente Enzo Mancini, che ha ripercorso le tappe più significative della sua attività.



“Qui non si tramanda soltanto una cucina fatta di sapori autentici, ma anche il valore della convivialità e dell’identità friulana. Questo è il Friuli autentico. Uno dei meriti del comitato è proprio quello di unire e preservare realtà come questa”, ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa del Fvg.



“Duecento anni raccontano la forza delle imprese familiari che custodiscono le tradizioni e tengono vivi i territori. Per questo – ha concluso Bordin – il Consiglio regionale ha voluto rendere omaggio a una realtà che rappresenta pienamente l’anima del Friuli”.

L’omaggio del Comune di Pocenia

Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Pocenia, Debora Furlan, che a nome dell’amministrazione comunale ha consegnato una targa commemorativa per celebrare i due secoli di vita dello storico locale.



Nel suo intervento il primo cittadino ha sottolineato il valore profondo che l’osteria rappresenta: “I momenti e i luoghi in cui una comunità può ritrovarsi hanno un valore inestimabile. Le osterie custodiscono proprio questo significato: nella loro semplicità e nella loro gioia diventano spazi in cui le persone si incontrano e condividono momenti di vita”.