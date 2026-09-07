Tori in fuga a Pocenia, l’allarme del Comune: “Massima attenzione sulle strade”

Automobilisti invitati alla prudenza a Pocenia, dove alcuni tori si stanno ancora muovendo liberamente nelle campagne dopo essere scappati da un’azienda agricola. La fuga, avvenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, ha coinvolto diverse decine di esemplari.

Una parte dei bovini è già stata recuperata, ma le operazioni non sono ancora concluse. Per questo il Comune ha diffuso oggi un avviso alla popolazione, richiamando l’attenzione soprattutto su un possibile attraversamento delle strade da parte degli animali.

L’avviso agli automobilisti

Il Comune di Pocenia raccomanda di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti sul territorio, soprattutto nelle zone in cui potrebbe essere segnalata la presenza dei bovini. L’indicazione è di ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata, così da poter reagire nel caso in cui un animale dovesse comparire improvvisamente sulla carreggiata. Viene inoltre chiesto di evitare manovre brusche.

“Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante la circolazione sulle strade del territorio comunale, in particolare nelle zone interessate dalla possibile presenza di animali liberi sulla carreggiata”, si legge nell’avviso pubblicato dal Comune.

Le operazioni per recuperare i tori

Nel frattempo continua il lavoro per riportare nell’azienda gli animali che non sono ancora stati recuperati. I tori si trovano nelle campagne del territorio comunale e la loro posizione può quindi variare, rendendo necessaria la cautela da parte di chi percorre le strade della zona.

L’amministrazione invita inoltre i cittadini a contribuire alla diffusione dell’avviso, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone che potrebbero transitare nelle aree interessate. “La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare la sicurezza degli automobilisti e degli stessi animali“, conclude il Comune nel suo avviso.