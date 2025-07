Rospi in sicurezza: realizzati sei sottopassi per proteggere gli anfibi

Realizzati sei tunnel per rospi da 9 metri.

Sono stati completati i lavori per la realizzazione dei tunnel per rospi lungo la strada regionale 29, in località Santissima nel Comune di Polcenigo. L’intervento, coordinato dall’Ente di decentramento regionale di Pordenone e promosso dalla Regione, è strettamente legato al biotopo naturale del Palù di Livenza, area di grande pregio ambientale adiacente al sito palafitticolo Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Il progetto, dal titolo tecnico P551 – Interventi necessari alla mitigazione della problematica inerente l’attraversamento stradale di piccoli anfibi, ha portato alla costruzione di sei sottopassi in cemento armato, lunghi circa 9 metri ciascuno. I tunnel sono stati affiancati da barriere fisse lungo entrambi i lati della carreggiata per indirizzare gli animali verso i varchi e consentire loro l’attraversamento sicuro.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire la salvaguardia di rane, rospi, tritoni, raganelle e salamandre, soprattutto nei periodi riproduttivi e migratori; dall’altro, migliorare la sicurezza stradale, evitando che gli animali finiscano sulla carreggiata. Il tratto interessato, compreso tra il km 24+500 e il km 24+800, era infatti considerato un punto critico per la fauna locale.

“Si tratta di un intervento emblematico che unisce infrastruttura e tutela ambientale – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – dimostrando come sia possibile progettare opere pubbliche in piena armonia con gli ecosistemi locali”.

I lavori, avviati nel febbraio 2025 e conclusi a inizio luglio, sono stati finanziati con un investimento complessivo di 440mila euro: 200mila da fondi regionali e 240mila da avanzo dell’Edr di Pordenone. L’iniziativa si inserisce all’interno delle azioni previste dalla Legge regionale 13/2021, che promuove soluzioni progettuali integrate per la tutela ambientale e il miglioramento della sicurezza lungo le infrastrutture stradali.