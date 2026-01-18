Questa sera lo spettacolo al Teatro Italia di Pontebba.

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di Scandalo, la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo in cartellone per un’unica data nel Circuito ERT domenica 18 gennaio alle 20.45 al Teatro Italia di Pontebba.



Con Scandalo, Cotroneo torna nella programmazione ERT dopo il grande successo di Amanti, lavoro ospitato nella scorsa stagione a Monfalcone. Sul palco di Pontebba, assieme ad Anna Valle e Gianmarco Saurino, salirannoOrsetta De’ Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella.

Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma per tutti è stata la “sposa bambina” di un celebre autore, molto più anziano di lei, da poco scomparso. Nella villa sull’Appia Antica dove vive isolata con pochi affetti, Laura sembra incapace di riprendere in mano la sua vita. Finché non arriva Andrea, un giovane assunto dal marito per occuparsi della biblioteca di casa. Diretto, audace, provocatorio: tra i due scatta una tensione inaspettata. La loro relazione richiama, ma capovolge, lo scandalo di anni prima, quando era lei la giovane amante.

Scandalo è una commedia brillante e tagliente sui pregiudizi e sui ruoli di genere, su ciò che è concesso agli uomini e negato alle donne, e sul modo in cui amore, sesso e arte diventano terreno di giudizio. Un testo che interroga con ironia e ferocia i tabù della nostra società e l’ipocrisia con cui giudichiamo i desideri femminili. In questo nuovo lavoro teatrale, Ivan Cotroneo affronta temi come il desiderio e la seduzione, spingendosi fino alle zone più ambigue della manipolazione.