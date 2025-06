Lavori allo svincolo, nuova chiusura sulla A23 Udine-Tarvisio: le deviazioni consigliate

Nuova chiusura sulla A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione del viadotto di svincolo, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, è prevista la chiusura della stazione di Pontebba, in uscita per chi proviene da Udine e Confine di Stato.

In alternativa si consiglia: per per chi proviene da Udine, Carnia; per chi proviene dal confine di Stato: i veicoli leggeri potranno uscire allo svincolo di Tarvisio nord mentre i veicoli pesanti dovranno sostare presso l’area di parcheggio della A2 in territorio austriaco.