Lavori sulla A23 Udine-Tarvisio: in arrivo nuove chiusure. Ecco quando e dove

Chiusure per lavori in A23.

Proseguono i lavori di manutenzione programmata lungo l’autostrada A23 Udine Nord-Tarvisio, con nuove chiusure notturne previste nei prossimi giorni. A essere interessati sono due tratti chiave della direttrice che collega l’Italia all’Austria, in particolare tra Pontebba e il Confine di Stato e tra Carnia e Pontebba, entrambi in direzione Tarvisio.

Chiusura Carnia–Pontebba (15-16 giugno)

Per consentire interventi di manutenzione delle essenze arboree, nel tratto tra Carnia e Pontebba (sempre in direzione Tarvisio), prevista dalle ore 22:00 di domenica 15 alle ore 6:00 di lunedì 16 giugno. Percorso consigliato: dopo l’uscita obbligatoria a Carnia, è consigliato proseguire lungo la SS52 Carnica, poi la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio, per rientrare in A23 dalla stazione di Pontebba.

Chiusura Pontebba–Confine di Stato (17-18 giugno)

Già annunciata anche un’ulteriore chiusura, questa volta per interventi di manutenzione alle gallerie, il tratto compreso tra Pontebba e il Confine di Stato sarà chiuso nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 giugno, dalle ore 22:00 alle 4:00. Durante le stesse notti sarà anche chiusa l’area di servizio “Fella est”, situata lungo il tratto interessato.

Viabilità alternativa: per i veicoli leggeri, uscita obbligatoria a Pontebba, quindi proseguimento lungo la SS13 Pontebbana verso Tarvisio, attraversamento dell’abitato e proseguimento fino al Valico di Coccau. Veicoli oltre le 3,5 tonnellate: sosta obbligatoria presso il Piazzale Interporto di Pontebba fino alla riapertura del tratto.