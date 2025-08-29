Maltempo, la strada si allaga: coppia rimane intrappolata nell’auto

Strada allagata per il maltempo a San Dorligo della Valle.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a San Dorligo della Valle (Trieste), dove un uomo e una donna sono rimasti bloccati nella loro auto improvvisamente intrappolata dall’acqua che ha sommerso la carreggiata tra la SP 23 e la SP 11.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste, impegnati da ore a causa di un’intensa perturbazione che, a partire dalle 11.20 circa, ha scaricato forti piogge sul territorio. Le due persone, rimaste isolate nella vettura, sono state tratte in salvo dai soccorritori senza conseguenze gravi.

La pioggia torrenziale ha provocato numerosi disagi e richieste di aiuto, soprattutto nel comune di San Dorligo della Valle: tra le 11.30 e le 14.30 i vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi, con altre dieci segnalazioni in attesa di essere evase. La maggior parte riguardava allagamenti di abitazioni, scantinati e strade, oltre a verifiche su elementi costruttivi pericolanti.

Sul territorio stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco (una proveniente dal distaccamento di Muggia e due dalla sede centrale di Trieste), supportate da motopompe ed elettropompe, oltre a tre funzionari tecnici incaricati dei sopralluoghi per coordinare gli interventi.

La situazione è poi migliorata, ma i torrenti Rosandra e Potok restano sul livello di guardia. Restano inoltre chiuse al traffico la provinciale 13 (Caresana – Noghere) e la provinciale 11 (San Dorligo della Valle – Prebenico). I vigili del fuoco stanno lavorando in stretto contatto con la Protezione civile comunale per gestire al meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni operative. Visto l’annunciato peggioramento delle condizioni meteo, rimane alta l’attenzione, con un costante monitoraggio.