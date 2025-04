Quattro manifestazioni, 11 padiglioni e 300 espositori: la Fiera di Pordenone si prepara ad accogliere, dal 25 al 27 aprile 2025, migliaia di visitatori per la 59^ edizione della Fiera del Radioamatore – Tech Expo, in contemporanea con la 3^ edizione di Alto Adriatico Motori d’Epoca, Fotomercato e Nordest Colleziona – Uniformexpo. Un evento a tutto tondo dedicato agli appassionati di tecnologia, motori storici, fotografia e collezionismo. La fiera sarà aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 09:00 alle 19:00, e domenica dalle 09:00 alle 18:00.

Quattro anime, una sola grande fiera

Con un unico biglietto i visitatori potranno immergersi in un universo fatto di innovazione, passione e memoria storica. L’offerta è ricchissima e articolata su ben 11 padiglioni che ospitano esposizioni, raduni, eventi live e mercatini tematici.

Alto Adriatico Motori d’Epoca: il fascino intramontabile dei motori vintage

Cresce e convince sempre di più Alto Adriatico Motori d’Epoca, che quest’anno si espande a 5 padiglioni per un totale di 15.000 mq coperti e ampie aree esterne. Con oltre 150 espositori, l’evento è diventato un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e restauratori. In mostra auto, moto, veicoli militari, trattori, barche e mezzi pesanti d’epoca. Un’occasione per ammirare pezzi unici, scambiare esperienze e trovare pezzi di ricambio introvabili.

Da non perdere i raduni all’aperto: il 25 aprile il BRP Veteran Club porterà in tour i partecipanti, il 26 aprile sarà il turno del Club Sottomarini 4×4, mentre domenica spazio agli amanti dell’Alfa Romeo 75 con il raduno organizzato da Elite Alfisti Club. Presente anche il Vespa Club di Pordenone con le prove di Gimkana e Regolarità.

All’interno del padiglione 5, Piazza Portobellocar ospiterà talk, tavole rotonde e incontri con artigiani, meccanici, collezionisti e restauratori che condivideranno esperienze e tecniche. Partner d’eccezione dell’evento è Ruote Classiche.

Radioamatore Tech Expo: tra elettronica, maker e software libero

Un evento storico che si rinnova continuamente, Radioamatore Tech Expo è il paradiso per chi ama il mondo del fai-da-te elettronico, del vintage tecnologico e dell’informatica. Nei padiglioni 5 bis/ter, 6 e 7, oltre 150 stand offriranno tecnologia a prezzi vantaggiosi: dai computer agli accessori per smartphone, passando per software, videogiochi e componenti per l’assemblaggio.

Presente anche la Linux Arena, dedicata al software libero, e l’area makers, dove si potrà vedere all’opera la creatività di artigiani digitali alle prese con stampanti 3D e robotica. Il Mercatino del Radioamatore e Hi-Fi d’Epoca (padiglione 9) sarà il punto d’incontro per appassionati di grammofoni, radio d’epoca e hi-fi vintage.

Fotomercato e Nordest Colleziona: il regno del collezionismo

Nel padiglione 8 spazio anche alla fotografia con Fotomercato, mostra scambio dedicata ad attrezzature fotografiche d’epoca e digitali, accessori da camera oscura, libri d’arte e materiali per professionisti e hobbisti. In contemporanea, Nordest Colleziona – Uniformexpo proporrà il meglio del collezionismo con oggetti di numismatica, filatelia, militaria, modellismo, cartoline, stampe, libri e memorabilia da tutta Italia.