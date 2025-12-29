Per la giornata di avvio dei saldi invernali, sabato 3 gennaio, i parcheggi in struttura a Pordenone saranno gratuiti.

A Pordenone e in tutto il Friuli Venezia Giulia i saldi invernali 2026 inizieranno sabato 3 gennaio per concludersi domenica 31 marzo.

Per favorire a tutti l’accesso in città nella giornata di avvio dei saldi, l’amministrazione comunale ha stabilito che sabato 3 gennaio la sosta sarà gratuita per tutto il giorno nei parcheggi in struttura, ad esclusione del park “Verdi” (retrostante alla Biblioteca civica) e del park “Dante”, entrambi equiparati a parcheggi su strada.

Inoltre, va ricordato che, nei cinque parcheggi multipiano che circondano il centro storico, il parcheggio è gratuito ogni sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.00.