Cade un albero, chiuso un accesso al Parco Laghetti di Rorai

Chiuso l’accesso da via Cotonificio.
A seguito della caduta di un albero da area privata sul ponticello del Parco dei Laghetti di Rorai a Pordenone, per motivi di sicurezza è stato interdetto il passaggio fino alla rimozione dell’albero. Per questo è stato temporaneamente chiuso l’accesso del Parco da via Cotonificio.
La riapertura del ponte potrebbe avvenire già nella mattinata di domani. Per venire incontro ai cittadini che normalmente utilizzano il Parco per muoversi tra via Cappuccini e il centro di Rorai, si consiglia un percorso alternativo per via Tessitura, via Fontanazze, via del Bellunello e via Maggiore.