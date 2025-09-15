A Pordenone concorso per 4 posti di istruttore contabile

Pordenone, concorso per 4 posti di istruttore amministrativo contabile: le modalità per partecipare e le scadenze.
Il Comune di Pordenone informa che è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C – posizione economica C1).
La domanda va inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2025 utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.comune.pordenone.it – sezione “Amministrazione – Concorsi e selezioni”. Al medesimo indirizzo internet è reperibile il testo integrale del bando che riporta i requisiti necessari per la partecipazione.