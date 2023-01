Enea Costalonga è morto a 83 anni.

Lutto a Pordenone per la scomparsa a 83 anni di Enea Costalonga, che nella sua vita ha dato moltissimo per il mondo del commercio e dello sport in città.

Sì affacciò al mondo del lavoro giovanissimo, quando a 14 anni iniziò come garzone. Qualche anno dopo aprì il suo negozio a San Foca di San Quirino prima del definitivo trasferimento, con la sua futura moglie, a Pordenone. Per 42 anni ha gestito il punto vendita Conad di viale Venezia, prima della pensione nel 2006. Nel corso degli anni è stato anche presidente di Conad Nordest e Fida Fvg, oltre che presidente dell’Ascom provinciale degli alimentaristi.

Ma oltre al commercio è stato anche uno dei pionieri del calcio femminile e con la Friulvini portò il Pordenone in Serie A. Un’avventura bellissima che però si è interrotta negli anni 90 per mancanza di sponsor.