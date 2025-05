Il Giro d’Italia passa da Pordenone: le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità a Pordenone in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

In occasione del passaggio nella città di Pordenone della 15ª tappa del 108° Giro d’Italia, la “Fiume Veneto – Asiago”, programmata per domenica 25 maggio 2025, il Comune di Pordenone ha emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione veicolare al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico e il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Questo il percorso di gara nel territorio comunale di Pordenone: Comune di Cordenons località Ponte Meduna, SS13-Pontebbana località Ponte Meduna, Rotatoria verso il centro città, Via Udine, Viale Martelli, Viale Dante, Viale Marconi, Viale Grigoletti, Via del Troi, SS13-Viale Venezia, Comune di Porcia. Al fine di limitare i disagi, il Comune di Pordenone raccomanda alla cittadinanza di prendere visione delle modifiche alla viabilità previste.

Le principali modifiche alla viabilità.

Le principali modifiche alla viabilità previste per la giornata del 25 maggio 2025, rimandando all’ordinanza dirigenziale per informazioni più specifiche e per conoscere l’elenco dettagliato delle deroghe. Tutte le modifiche e le deviazioni sono indicate sul luogo.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle 6:00 alle 13:00 di domenica 25 maggio 2025, su ambo i lati di: via Udine, viale Martelli (dalla rotatoria Borgomeduna alle rotatorie Rivierasca), viale Dante, piazza Duca D’Aosta, viale Marconi, via Cairoli, largo San Giovanni, viale Grigoletti (da largo San Giovanni a via del Troi) e via del Troi. Il divieto si applica a tutti i veicoli indipendentemente da eventuali altre autorizzazioni.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, dalle 9:00 fino a cessate esigenze (il transito della corsa nel territorio comunale è previsto orientativamente per le ore 11:35), lungo l’intero percorso di gara sul territorio comunale (SS13-Pontebbana, via Udine, viale Martelli, viale Dante, piazza Duca D’Aosta, viale Marconi, largo San Giovanni, viale Grigoletti, via del Troi, viale Venezia SS13-Pontebbana)

ALTRE MODIFICHE (dalle ore 9.00)

Alla rotatoria viale Venezia con via Montereale: DIVIETO DI TRANSITO con obbligo di svolta per impedire il transito in viale Venezia verso Treviso.

con obbligo di svolta per impedire il transito in viale Venezia verso Treviso. Alla rotatoria viale Aquileia con via Prasecco: DIVIETO DI TRANSITO con obbligo di svolta per impedire il transito in viale Aquileia verso Udine.

con obbligo di svolta per impedire il transito in viale Aquileia verso Udine. In via Cairoli: INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA con divieto di accesso per chi proviene da corso Garibaldi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso, i veicoli provenienti da strade che intersecano il percorso devono arrestarsi prima di impegnarlo e ai conducenti di veicoli e ai pedoni è fatto obbligo di non attraversare la strada.

Il Comando di Polizia Locale potrà anticipare o posticipare l’applicazione dei provvedimenti e disporre, se necessario, ulteriori chiusure di vie o piazze per garantire la sicurezza e lo svolgimento della manifestazione.

Le strade fuori dal Comune.

Inoltre, la Prefettura di Pordenone ha emanato un’ordinanza, a cui si rimanda per informazioni più specifiche, con le seguenti disposizioni:

Relativamente alla SS13 Pontebbana è prevista la chiusura dalla rotatoria “Moro” (km 85bis+600) alla rotatoria “Ipercoop” (km 83+800), compresa la complanare di via Nazionale, e la chiusura dalla rotatoria SS13/via Montereale (km 79+300) a località Ponte della Muda (km 63+297), inizio competenza Regione Veneto.

Relativamente al Raccordo Autostradale RA 16 “Cimpello-Sequals” è prevista la chiusura di entrambe le uscite verso Fiume Veneto.

È prevista la chiusura della S.R. 13 “Variante”, strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la S.S. 13 e l’Autostrada A28, al km 1+200 in direzione Borgo Meduna.

Il Comune invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica installata e le indicazioni del personale preposto alla vigilanza, scusandosi per gli inevitabili disagi che la manifestazione comporterà.