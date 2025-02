Il nuovo spazio di Cinemazero a Pordenone.

E’ stato inaugurato il nuovo padiglione di Cinemazero, realizzato in piazza Maestri del Lavoro e che sarà operativo dal 1° marzo. A presentarlo il vicesindaco reggente Alberto Parigi, il presidente di Cinemazero Marco Fortunato e l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede.

“Uno spazio splendido che piace agli studenti e che costituisce per Pordenone un’opportunità in più in fatto di studio, socializzazione, incontro e coworking – afferma il vicesindaco reggente Parigi – . La nostra città ha una straordinaria vitalità culturale tanto che le richieste di spazi per svolgere iniziative sono sempre tantissime. Per realizzare questo spazio non abbiamo tolto i parcheggi che c’erano prima in quest’area, poiché a pochi metri da qui abbiamo predisposto un nuovo piccolo polmone di sosta che entrerà in funzione la prossima settimana. Qui di fronte, inoltre, c’è il parcheggio di piazza del Popolo e a nemmeno 5 minuti a piedi c’è il multipiano Oberdan. Insomma – conclude Parigi – credo che una città come la nostra che punta alla mobilità sostenibile possa dirsi soddisfatta”.

“Questo nuovo spazio – afferma il presidente Fortunato – è diverso da tutti quelli esistenti. Abbiamo scelto di chiamarlo “Spaziozero”, un ossimoro che si rifà alla storia di un Cinemazero che iniziò le sue attività culturali in un posto dove la cultura non aveva ancora né luoghi né spazi, ma che oggi incastona nel cuore di Pordenone un centro di dimensione europea. Questo è un luogo che mancava: giovane e per i giovani, ma pensato nel suo essere per tutti. Uno spazio semplice e accogliente, da cui il suo essere ‘zero’, poiché fatto di pura potenzialità. Insomma – conclude Fortunato – uno spazio libero da cui partire, sognare e crescere”.

La struttura.

La gestione della struttura, infatti, è stata affidata fino al 2031 a Cinemazero, associazione culturale forte di un’esperienza pluriennale nell’attività di promozione e valorizzazione dell’audiovisivo, capace di presentare proposte di ampio respiro che si collocheranno perfettamente al suo interno. L’edificio ospiterà quindi varie iniziative culturali in supporto agli Istituiti Scolastici che si affacciano su piazza Maestri del Lavoro e all’intera città.

Collegato all’Aula Magna da una tettoia in vetro, questo nuovo spazio rappresenta la prosecuzione dell’attività cinematografica e servirà da luogo di incontro in cui realizzare festival, momenti con gli autori, attività in collaborazione con varie associazioni e realtà del territorio. Sarà anche aula studio – vista la contiguità con gli istituti scolastici – oltre che spazio di aggregazione e inclusione sociale per giovani e studenti. Cinemazero ne potrà disporre come luogo espositivo del proprio patrimonio artistico/culturale, valorizzando autori e collezioni di pregio e, grazie all’installazione di un piccolo palco, vi si terranno presentazione di libri, film o eventi musicali. Infine i ragazzi degli istituti vi potranno svolgere workshop e laboratori a supporto delle attività didattiche condotte da Cinemazero nelle scuole.

“La rigenerazione urbana che sta riguardando la nostra città – dichiara l’assessore Diomede – crea inevitabilmente qualche disagio con i suoi cantieri, ma questo spazio è una delle risposte concrete che l’Amministrazione sta dando a Pordenone. Uno spazio giovane, per i giovani e a servizio dell’intera comunità. Un tassello meraviglioso inserito nel progetto del Polo Young, centro sportivo all’avanguardia che contiamo di inaugurare tra alcuni mesi, e dentro un quadrante che nell’ultimo anno ha visto una importante riqualificazione in fatto di viabilità, nuovi marciapiedi e pista ciclabile, e che dai prossimi mesi vedrà anche la riqualificazione del giardinetto “Centro Studi” con la sua fontana e di piazza del Popolo. Insomma, stiamo dando a Pordenone un volto nuovo, con spazi nuovi per esigenze nuove”.

Uno spazio per i giovani ma non solo.

Durante il periodo scolastico la Sala, coi suoi 70 posti a sedere, sarà adibita ad aula studio per studenti e personale docente dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00. Da settembre a giugno il padiglione sarà messo a disposizione gratuitamente degli istituti scolastici per riunioni, piccoli convegni, assemblee, per almeno 2 giornate al mese. Nello stesso periodo, saranno riservate a Cinemazero almeno 10 giornate per iniziative legate alle attività dell’associazione, mentre l’Amministrazione comunale ne potrà usufruire gratuitamente per eventi istituzionali in 10 giorni nel corso dell’anno. Sarà attivato anche un servizio di caffetteria, aperto durante lo svolgimento delle attività e negli orari in cui la sala verrà utilizzata come aula studio o dalle scuole.