Gli alunni in visita alla sede della Protezione Civile di Fiume Veneto

La visita degli studenti di Cimpello alla sede della Protezione Civile di Fiume Veneto.

Gli alunni della classe 5ª della scuola primaria di Cimpello nei giorni scorsi hanno visitato la sede della Protezione Civile di Fiume Veneto, vivendo un’esperienza educativa e coinvolgente. Ad accoglierli erano presenti il sindaco Jessica Canton, l’Assessore Alessandro Arnoldi, il Coordinatore Emanuele Morassut e i Capi Squadra della Protezione Civile. Durante l’incontro, i ragazzi hanno posto numerose domande, dimostrando grande interesse per il lavoro svolto dai volontari e approfondendo il ruolo della Protezione Civile nella gestione delle emergenze e nella sicurezza del territorio.



Successivamente, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare mezzi e attrezzature, scoprendo da vicino le attività operative dei volontari. L’incontro ha rappresentato un momento di crescita per i giovani partecipanti e un’occasione di orgoglio per i volontari, che hanno potuto trasmettere alle nuove generazioni il valore del volontariato e del servizio alla comunità.



Il sindaco Jessica Canton ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando che “È dalle giovani generazioni che può crescere lo spirito del volontariato, un valore fondamentale per la Protezione Civile e per l’intera comunità. Coinvolgere i ragazzi in queste esperienze significa avvicinarli a un senso di responsabilità e solidarietà, elementi chiave per il futuro del nostro territorio.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Protezione Civile per la disponibilità e gli alunni per l’entusiasmo dimostrato, sottolineando l’importanza di queste iniziative per sensibilizzare i più giovani all’impegno civico e alla solidarietà.