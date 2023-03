Friulia premiata per l’attenzione alle ricadute sul territorio.

Friulia è stata insignita del premio “Italia del Merito”, kermesse che da oltre 10 anni seleziona, in collaborazione con le principali istituzioni, le eccellenze italiane che si sono distinte per impegno e valore. Organizzata dalla giornalista Katia la Rosa, la manifestazione rileva ogni anno iniziative ed eminenze che si sono distinte per particolari meriti, secondo le tematiche di ogni edizione, per poi insignirle del prestigioso endorsement.

Nella motivazione si legge che la finanziaria regionale è stata scelta “per gli investimenti in iniziative locali, con forte attenzione alle ricadute sul territorio delle attività delle imprese sostenute”.

“Siamo felici che il nostro lavoro a sostegno delle imprese regionali sia riconosciuto e apprezzato – ha commentato la presidente, Federica Seganti -. Questo premio ci spinge a continuare quel percorso di affiancamento e di valorizzazione delle eccellenze regionali che da oltre 60 anni contraddistingue l’operato di Friulia”.

L’analisi che ha portato alla selezione dei vincitori è stata condotta da DealSet, piattaforma di M&A & Consulting incaricata dal Comitato Tecnico di effettuare la ricerca su oltre 200 tra investitori nazionali e player internazionali che operano in Italia.