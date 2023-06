Incidente a Pordenone.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone è intervenuta oggi nel primo pomeriggio, attorno alle 13, in Viale della Comina a Pordenone, per un incidente stradale.

Un’autovettura è infatti finita fuori strada autonomamente, concludendo la sua corsa nell’adiacente fosso, cappottandosi. I vigili del fuoco, giunti sul posto dalla sede centrale hanno provveduto a liberare dalle cinture di sicurezza l’unico occupante del veicolo, procedendo poi all’estricazione.

Il Sores ha inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in codice giallo stabile e cosciente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza. Attivati per quanto di competenze anche i carabinieri della Compagnia di Pordenone.