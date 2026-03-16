I Judas Priest scelgono Pordenone: unica data nel Nordest per le leggende del metal

Grandissimo ritorno in Italia per i Judas Priest, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale. Il gruppo guidato da Rob Halford tornerà a grande richiesta nel nostro paese a inizio settembre 2026 con il “Faithkeepers” tour. L’unico concerto nel Nordest, appuntamento che saprà richiamare migliaia di persone anche da fuori regione e dall’estero, vista la caratura della proposta artistica, sarà al Pordenone Live il prossimo 3 settembre 2026 al Parco San Valentino di Pordenone (inizio alle 21.00).

Biglietti e prevendite

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Pordenone Blues & Co. Festival, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 10.00 di martedì 17 marzo.

Info e punti autorizzati su www.azalea.it. L’imperdibile concerto, che si annuncia come l’happening heavy metal dell’estate, rientra nel fitto calendario di concerti marchiati VERSO PORDENONE 2027, che impreziosisce il programma culturale e musicale volto a trasformare la città nella Capitale Italiana della Cultura per il 2027. Virgin Radio è media partner dell’evento.

Il commento del Comune di Pordenone

“Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al calendario di ‘Verso Pordenone 2027’: i Judas Priest, leggenda assoluta dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale, scelgono Pordenone per la loro unica data nel Nordest Italia” ha commentato Alberto Parigi, assessore alla Cultura e grandi eventi del Comune di Pordenone.

“Un annuncio che testimonia la versatilità e l’ambizione del programma musicale e culturale che stiamo costruendo per il 2026, anno di avvicinamento alla Capitale italiana della Cultura: un cartellone di alto livello, capace di abbracciare generi e pubblici diversi, che posiziona la nostra città come punto di riferimento per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali. Verso Pordenone 2027 non è solo un progetto culturale, è la dimostrazione che Pordenone sa guardare lontano, attrarre eccellenze e offrire ai propri cittadini e a chi viene da fuori esperienze uniche”.

Una storia leggendaria

I Judas Priest sono una delle band più influenti e iconiche della storia dell’heavy metal. Nati a Birmingham, in Regno Unito, alla fine degli anni Sessanta, hanno contribuito in modo decisivo alla definizione del suono e dell’immaginario del genere, imponendosi con uno stile potente, riff taglienti e l’inconfondibile voce del frontman Rob Halford.

Il successo internazionale arriva tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta con album diventati pietre miliari come British Steel (1980), Screaming for Vengeance (1982) e Defenders of the Faith (1984), dischi che contengono brani leggendari come Breaking the Law, Living After Midnight e You’ve Got Another Thing Comin’.

Nel corso della loro carriera la band ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui Painkiller (1990), considerato uno dei capolavori dell’heavy metal, e lavori più recenti come Firepower (2018) e Invincible Shield (2024), accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Con oltre 50 milioni di dischi venduti nel mondo, i Judas Priest sono tra i gruppi più importanti della storia del rock duro e hanno influenzato intere generazioni di musicisti.

La loro carriera, costellata di tour mondiali e concerti memorabili, è stata celebrata nel 2022 con l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento che sancisce definitivamente il loro ruolo fondamentale nella storia della musica rock. Oggi la band continua a portare sui palchi di tutto il mondo uno spettacolo potente e spettacolare, confermando il proprio status di leggenda dell’heavy metal.