Lavori sulla A28, deviazioni e chiusure nel fine settimana

Ecco le deviazioni e le chiusure previste sulla A28 nel weekend.

Continuano i lavori di ripavimentazione lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico, necessari per garantire sicurezza ai viaggiatori: nel corso del fine settimana, il cantiere interesserà il tratto tra Pordenone Sud e Cimpello dell’autostrada A28 in direzione Portogruaro.

Si tratta di interventi programmati nelle giornate con minor traffico, così da ridurre l’impatto sui pendolari e sui mezzi pesanti che percorrono abitualmente quest’arteria di collegamento strategica. Le operazioni, che riguardano circa un chilometro di carreggiata, si svolgeranno in due fasi.

Le deviazioni sulla A28 nella prima fase dei lavori.

La prima fase inizierà venerdì 14 novembre alle 22:00 e proseguirà fino alle 20:00 di sabato 15. In questo periodo, saranno chiuse le corsie di marcia ed emergenza della carreggiata sud in direzione Portogruaro e la rampa di uscita e ingresso allo svincolo di Pordenone Centro Commerciale, mentre non ci saranno problemi per chi entra ed esce dalla stessa area in direzione Conegliano.

Chi viaggia verso il Centro Commerciale da Pordenone Sud potrà utilizzare lo svincolo di Pordenone Sud; chi proviene dal Centro Commerciale e vuole proseguire verso Portogruaro potrà farlo attraverso lo svincolo di Cimpello oppure utilizzando un percorso alternativo tramite Pordenone Sud.

Un sopralluogo con la polizia locale ha permesso di rafforzare la segnaletica e predisporre operatori con veicoli lampeggianti nei punti critici. Tutte le deviazioni saranno chiaramente indicate da pannelli lungo l’autostrada.

Le modifiche alla viabilità nella seconda fase.

La seconda fase si svolgerà dalle 20:00 di sabato 15 alle 24:00 di domenica 16 novembre, con chiusura della corsia di sorpasso e traffico deviato sulla corsia di marcia, mentre le rampe di uscita e ingresso in direzione Portogruaro saranno riaperte.

Parallelamente, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15, verranno chiuse le rampe che collegano la carreggiata nord della A28 (provenienza Portogruaro) alla A27 in entrambe le direzioni, per installazione di nuovi pannelli segnaletici e ripavimentazione. Chi proviene dalla A28 e si dirige verso la A27 in direzione Belluno potrà uscire a Godega di Sant’Urbano o Conegliano e rientrare a Vittorio Veneto Sud. Chi è diretto verso Venezia potrà uscire a Conegliano e rientrare alla stessa stazione, seguendo la segnaletica per la viabilità alternativa.

Autostrade Alto Adriatico raccomanda massima attenzione e rispetto della segnaletica lungo tutto il tratto interessato dai lavori.