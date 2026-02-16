Invaso dai topi il liceo Grigoletti di Pordenone.

Oltre 300 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone hanno partecipato sabato 14 febbraio a un sit-in di tre ore per protestare contro la presenza di topi nell’istituto. Con striscioni e cori, i liceali hanno chiesto un intervento urgente di derattizzazione nei cantieri delle palestre e degli ex spogliatoi, ritenuti l’origine dell’infestazione.

La dirigente scolastica ha spiegato che la scuola ha già effettuato interventi interni, ma le aree esterne sono di competenza dell’Ente di decentramento regionale di Pordenone, al quale è stata inviata una richiesta formale di intervento.

Le trappole con esche, secondo quanto riferito, non sarebbero bastate a contenere il problema: alcune carcasse di roditori sono state ritrovate in un quadro elettrico e in un controsoffitto, mentre tracce di feci sarebbero state individuate in diversi punti dell’edificio

Nonostante i disagi, le lezioni non sono state sospese e prosegue il confronto tra dirigenza e rappresentanti degli studenti per monitorare la situazione.