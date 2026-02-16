“Occhio alle truffe”: quattro incontri per riconoscerle e combatterle

A Pordenone quattro appuntamenti per riconoscere e combattere le truffe.

A Pordenone quattro incontri dedicati alla prevenzione delle truffe per promuovere la cultura della legalità e della sicurezza. Questi appuntamenti intendono insegnare a riconoscere le diverse tipologie di raggiri, da quelli on line a quelli porta a porta, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini di ogni età, offrendo loro gli strumenti per difendersi da questi attacchi meschini.

“La sicurezza è un diritto primario dei nostri cittadini – interviene l’assessore alla sicurezza del Comune di Pordenone – e l’amministrazione è impegnata con ogni risorsa nelle attività di educazione e prevenzione, oltre a quelle di presidio e difesa. Purtroppo le truffe sono frequenti e a cadere in quelle trappole non sono solo gli anziani poiché i malfattori sono dei veri e propri professionisti del crimine. Essere truffati non significa solo perdere denaro o oggetti preziosi, ma crea anche un danno psicologico nelle vittime. Da qui il desiderio di organizzare un ciclo di appuntamenti dedicato”. Anche in questo caso risulta fondamentale la sinergia tra le Forze dell’Ordine: grazie al coordinamento e alla regia del Prefetto Michele Lastella e della nostra Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sono uniti per la lotta alle truffe, in difesa della legalità”.

I quattro appuntamenti.

I quattro incontri si svolgeranno nei giovedì di febbraio e marzo 2026 con inizio alle ore 18.00. Il primo si terrà giovedì 19 febbraio all’ex Convento di San Francesco. Interverranno il capitano Danilo Passi, comandante della Compagnia carabinieri di Pordenone, e il maresciallo Lisa Imparato della Stazione carabinieri di Pordenone.

Si proseguirà il 26 febbraio presso l’oratorio di Borgomeduna. Qui a parlare di truffe ci saranno il capitano Vincenzo Salmeri e il maresciallo aiutante Roberto Murenec del Nucleo di polizia economico finanziaria Pordenone. Il terzo incontro si svolgerà il 5 marzo all’oratorio dei Santi Ilario e Taziano di Torre con gli interventi del commissario Capo Giusy Valenti, dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone (truffe agli anziani e soggetti vulnerabili) e responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pordenone, e dell’ispettore Gian Maria Gnesutta, esperto di frodi informatiche. L’ultimo appuntamento è in programma per il 26 marzo presso l’impianto sportivo di Vallenoncello, dove interverranno il comandante della polizia locale di Pordenone e Cordenons Maurizio Zorzetto e il commissario capo del medesimo comando Nicola Candido.