A Pordenone vietati petardi e fuochi d’artificio: Capodanno in piazza senza botti

Niente botti a Pordenone, neanche a Capodanno.

Anche quest’anno a Pordenone sarà vietato l’uso di petardi, mortaretti e fuochi d’artificio in luoghi pubblici o aperti al pubblico: lo annuncia l’Amministrazione Comunale in vista dei festeggiamenti di Capodanno in piazza XX Settembre dove, tra l’altro, non sono previsti i fuochi artificiali.

Il divieto è stabilito dal Regolamento comunale d’igiene, che precisa come il lancio o lo scoppio di petardi, mortaretti o simili sia “vietato lungo le strade, piazze e aree pubbliche e aperte al pubblico, in particolare nel periodo delle festività natalizie, di capodanno, Epifania e carnevale”, salvo eventuali deroghe. Non è quindi necessaria un’ordinanza sindacale specifica, essendo il divieto già valido su tutto il territorio cittadino.

La scelta di non organizzare spettacoli pirotecnici, ormai consolidata da diversi anni, risponde alla crescente attenzione verso il benessere degli animali, domestici e selvatici, che possono subire stress, panico, danni all’udito e disorientamento a causa dei rumori intensi dei fuochi. La tradizione dei festeggiamenti in città prosegue però con spettacoli alternativi, come quello della scorsa estate con i droni, che ha riscosso grande successo tra la cittadinanza.

La festa di Capodanno in piazza XX Settembre sarà animata da musica e spettacolo dal vivo: sul palco si alterneranno Stef Burns, leggendario chitarrista di Vasco Rossi con la Royal Band, Roberto Ferrari da Radio Deejay e Danny Losito – Double Dee, con la conduzione di Steve Giant. L’ingresso è gratuito e saranno aperte le casette enogastronomiche, per celebrare l’arrivo del nuovo anno in allegria, sicurezza e con rispetto per gli animali.