“Verso Pordenone 2027”: gli Skunk Anansie al Blues & Co Festival

Skunk Anansie in concerto a Pordenone.

Un altro grande nome della scena musicale internazionale arriva a Pordenone: gli Skunk Anansie si esibiranno lunedì 27 luglio 2026 al Parco San Valentino, nel cuore del 35° Pordenone Blues & Co. Festival. L’evento fa parte del calendario di concerti targato “Verso Pordenone 2027”, progetto che accompagna la città verso l’anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura.

“Dopo aver annunciato Riccardo Cocciante, una leggenda della musica italiana – commenta l’assessore alla cultura, Alberto Parigi –, oggi portiamo un altro grande nome internazionale che arricchisce il nostro programma: gli Skunk Anansie hanno segnato la storia del rock degli ultimi trent’anni. Questo conferma la qualità e la versatilità degli eventi che stiamo preparando per il 2026, in vista di Pordenone 2027″.

Parigi sottolinea che ogni festival manterrà la propria identità, ma contribuirà a creare un calendario unitario di musica di alto livello, trasformando Pordenone in punto di riferimento per eventi musicali nazionali e internazionali.

Info sui biglietti.

La band britannica guidata dalla carismatica Skin, icona della scena rock mondiale e tra le formazioni più potenti e influenti degli anni Novanta, porterà a Pordenone il suo sound inconfondibile, impetuoso e trasversale che da oltre trent’anni conquista il pubblico di tutte le generazioni.

Un concerto che celebrerà lo straordinario percorso artistico del gruppo e i suoi nuovi orizzonti sonori, in un mix esplosivo di rock, metal, psichedelia e soul. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di giovedì 18 dicembre 2025 nei siti e nei punti vendita autorizzati.

Nuovi nomi all’orizzonte.

Nelle prossime settimane saranno resi noti altri grandi nomi della musica internazionale che si esibiranno sul palco della 35ª edizione del Pordenone Blues & Co. Festival e nel frattempo è già partita la corsa ai biglietti per il live dei DOGSTAR, la band capitanata dall’icona mondiale del cinema Keanu Reeves (al basso), con Bret Domrose (chitarra/voce) e Rob Mailhouse (batteria), che calcherà il palco del Pordenone Blues & Co. Festival al Parco San Valentino di Pordenone, martedì 14 luglio.