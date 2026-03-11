A Pordenone si gira la puntata di Linea Verde: la messa in onda è prevista a fine marzo.

Telecamere accese su Pordenone: in questi giorni la città è il set di Linea Verde, il programma del sabato di Rai 1 condotto da Nicola Prudente, in arte Tinto, e Monica Caradonna. La puntata, dedicata alla città e al suo territorio, è attesa in onda a fine marzo.

Il format televisivo, trasmesso ogni sabato su Rai 1 dalle 12.25 alle 13.20, racconta le realtà italiane attraverso i temi dell’ambiente, della sostenibilità e della valorizzazione dei territori. Mobilità dolce, parchi urbani, patrimonio culturale e progetti di riqualificazione sono alcuni dei fili conduttori con cui la trasmissione costruisce ogni settimana il ritratto di un’Italia in trasformazione.

Il racconto della città Capitale della Cultura 2027

La puntata dedicata a Pordenone prende spunto dal dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende”, il progetto che ha portato alla conquista del titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. Un percorso che mette al centro non solo la cultura, ma anche la rigenerazione urbana, il verde pubblico, lo sport, la formazione e l’accessibilità.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo si dice soddisfatto della visita di Rai 1, vedendo in essa la conferma di un interesse crescente verso Pordenone da parte dei media nazionali, un interesse che si riflette anche nei flussi turistici che la città sta registrando. A margine delle riprese, l’Assessore ha avuto modo di scambiare qualche parola con i conduttori e con la squadra Rai, i quali hanno raccontato di aver trovato una città pulita, accogliente e ben organizzata, capace di sorprenderli davvero.



Un riscontro che fa piacere, aggiunge l’Assessore, e che conferma la direzione intrapresa. La puntata di Linea Verde sarà dunque un prezioso biglietto da visita per Pordenone e uno dei tasselli di quel mosaico di attività promozionali che la città sta costruendo su scala nazionale in vista del 2027.

Dai parchi urbani al centro storico

Le riprese hanno attraversato diversi luoghi simbolo del territorio, raccontando in immagini i progetti e le bellezze della città. Tra le tappe del programma ci sono gli interventi di rigenerazione urbana dell’ex Battirame nel Parco San Carlo e dell’area dell’ex Birrificio.

Spazio anche alla mobilità sostenibile, con un percorso tra i parchi cittadini a bordo delle biciclette del servizio di bike sharing comunale. La troupe ha poi dedicato attenzione al centro storico, immortalando i portici di Corso Vittorio Emanuele II, la Loggia del Municipio, il Duomo di San Marco con i suoi affreschi e il fiume Noncello.

Nel racconto televisivo trovano posto anche i musei civici, la mediateca di Cinemazero e le eccellenze del territorio, tra gastronomia e paesaggi. Non mancheranno infatti immagini della vicina Sacile e di Vistorta, con Villa Brandolini d’Adda.

La puntata in onda a fine marzo

La messa in onda della puntata di Linea Verde Italia dedicata a Pordenone è prevista per la fine di marzo su Rai 1. La data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni. Per la città si tratta di una vetrina importante su scala nazionale, inserita nel percorso di promozione che accompagna Pordenone verso il ruolo di Capitale italiana della Cultura 2027.