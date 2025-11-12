La truffa del finto incidente ai danni di un’anziana di Pordenone.

Due giovani napoletani, di 21 e 23 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Bologna dopo essere stati trovati in possesso di denaro proveniente da una truffa del finto incidente ai danni di un’anziana residente in provincia di Pordenone.

L’episodio è avvenuto lunedì 3 novembre nel pomeriggio, nei pressi del casello di Casalecchio di Reno dell’autostrada A/1. Una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna ha fermato un’auto con a bordo i due uomini, il cui atteggiamento nervoso e insofferente ha subito insospettito gli agenti.

Accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno perquisito i fermati e hanno trovato all’interno di un borsello e nelle tasche di un giubbotto contanti per un totale di 3.500 euro, somma di cui i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione.

Le indagini hanno permesso di risalire alla vittima: un’anziana della provincia di Pordenone, che aveva consegnato il denaro ai due uomini dopo essere stata contattata con il metodo del “finto incidente”, tipica truffa in cui i malviventi simulano un incidente stradale a un familiare per ottenere denaro. La donna, accortasi poco dopo della truffa, aveva denunciato l’accaduto alle Forze di Polizia. I due giovani sono stati quindi denunciati per ricettazione, mentre la somma sequestrata sarà restituita alla legittima proprietaria.