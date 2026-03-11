La combinazione giusta è arrivata con l’estrazione di martedì 10 marzo, trasformando una normale giocata in un colpo da incorniciare. A Pordenone si festeggia una vincita al Lotto che sfiora i 26.500 euro. Il fortunato scommettitore, come riportato da Agipronews, si è portato a casa 26.490 euro, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia. Una cifra che va ad alimentare un bilancio nazionale che, da inizio anno, ha già superato la soglia dei 278,2 milioni di euro.