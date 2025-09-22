Porpetto inaugura i nuovi impianti di tiro a volo.

Sono stati inaugurati i nuovi interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di tiro a volo di Porpetto, realizzati grazie ai fondi regionali previsti dalla legge di stabilità 2025. Le opere hanno reso la struttura, già sede di competizioni di livello internazionale, ancora più moderna e accogliente.

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, presente alla cerimonia, ha evidenziato la capacità delle associazioni di tradurre rapidamente i finanziamenti in opere concrete: “Sono stati realizzati lavori importanti in tempi record, frutto di passione e voglia di migliorare. Tutte e tre le

realtà di tiro a volo presenti in Friuli Venezia Giulia sono state sostenute, perché sappiamo quanto questo sport ha dato alla nostra regione e conosciamo le difficoltà affrontate nel tempo”.

Bordin ha quindi sottolineato il valore del centro di Porpetto nel panorama nazionale e internazionale: “Questi investimenti permettono di lavorare al meglio. Il mio augurio è che vi consentano di avvicinare ancora più persone, magari facendo nascere nuovi campioni. Ma, soprattutto, continuate il vostro lavoro di comunità e di aggregazione”.

Il presidente dell’asd Tiro a volo Porpetto, Flavio Canciani, ha ricordato i diversi lavori realizzati e la loro importanza per la società. Anche il sindaco di Porpetto, Andrea Dri, ha ribadito come il tiro a volo rappresenti una risorsa preziosa per il Comune, contribuendo a far conoscere il territorio anche fuori

regione.