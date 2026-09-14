A Porpetto arrivano i giovani campioni del tiro a volo mondiale

Il grande tiro a volo internazionale fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Gli impianti della Tav Porpetto ospitano la ISSF Junior World Cup Shotgun, manifestazione inaugurata nelle strutture friulane che fino al 20 settembre riunirà alcuni dei migliori giovani tiratori e tiratrici del mondo nelle specialità Trap e Skeet.

Si tratta di un appuntamento di rilievo internazionale, con atleti che potrebbero diventare protagonisti delle prossime Olimpiadi. La competizione porta a Porpetto delegazioni provenienti da numerosi Paesi e rappresenta anche un’occasione di incontro tra culture diverse e di conoscenza del territorio regionale.

Bordin: “Importante per lo sport e per il territorio”

Alla cerimonia inaugurale è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che si è rivolto agli atleti in inglese sottolineando il valore della loro presenza anche per la promozione del Friuli Venezia Giulia.

“La vostra presenza rappresenta un momento importante non soltanto per lo sport, ma anche per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio – ha dichiarato Bordin -. Godetevi questi giorni nella nostra regione, scopritene i meravigliosi paesaggi e apprezzatene le eccellenze enogastronomiche”.

Il presidente del Consiglio regionale ha quindi richiamato i valori legati alla pratica sportiva, al di là dei risultati. “Vi auguro di divertirvi, di ottenere grandi risultati e di costruire una carriera ricca di soddisfazioni, nello sport come nella vita – ha proseguito Bordin -. Al di là delle classifiche e delle medaglie, ciò che conta maggiormente sono i valori trasmessi dallo sport: impegno, rispetto, lealtà, sacrificio e capacità di confrontarsi con gli altri. Sono principi fondamentali per la crescita di ogni giovane”.

La Tav Porpetto al centro del tiro a volo internazionale

L’organizzazione della competizione conferma la capacità della Tav Porpetto di ospitare eventi di livello mondiale e porta nuovamente il Friuli Venezia Giulia al centro di un appuntamento sportivo internazionale.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il presidente dell’Asd Tiro a Volo Porpetto, Flavio Canciani, il sindaco di Porpetto, Andrea Dri, il presidente del Coni Friuli Venezia Giulia, Andrea Marcon, il presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo, Luciano Rossi, e il presidente del Comitato organizzatore, Andrea Marussi.