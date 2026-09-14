Incidente sul lavoro in malga: 49enne elitrasportato in ospedale a Udine

Grave infortunio sul lavoro lunedì 14 settembre all‘Agriturismo Malga Pian Pagnon, in Val Cimoliana, a circa dieci chilometri da Cimolais. Un uomo del 1977, originario di Claut e residente a Montereale Valcellina, è rimasto ferito durante alcune operazioni con un trattore.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando un collaboratore dell’uomo, che aveva assistito all’incidente, ha chiamato il Nue112. La Sores ha attivato la stazione Valcellina del Soccorso alpino, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava per caricare alcune ramaglie utilizzando la gru montata sul trattore quando il mezzo si è messo in movimento lungo il pendio, proseguendo per circa trenta metri in discesa. Il conducente, secondo quanto riferito ai soccorritori, probabilmente è saltato dalla cabina della gru, che si trova a circa tre metri di altezza, finendo a terra privo di sensi.

I soccorsi e il trasporto a Udine

I soccorritori della stazione Valcellina sono arrivati per primi sul posto, seguiti dall’ambulanza partita da Cimolais. Le squadre hanno iniziato le manovre di stabilizzazione dell’infortunato, proseguite poi con l’arrivo dell’elisoccorso regionale.

Le operazioni di stabilizzazione sono andate avanti fino alle 15 circa, quando l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30.