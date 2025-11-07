Una camminata tra i colori dell’autunno al Parco del Torre e del Malina

A Remanzacco la camminata d’autunno con guida naturalistica e forestale Claudio Salvaggio.

Un pomeriggio tra colori, racconti e paesaggi: sabato 8 novembre alle ore 14 prende il via la “Camminata d’autunno”, iniziativa promossa dal Comitato del Parco del Torre e del Malina del Comune di Remanzacco. La guida naturalistica e forestale Claudio Salvaggio condurrà i partecipanti lungo un percorso immerso nella suggestiva vegetazione autunnale, raccontando del “mito dell’estate di San Martino”.

Il ritrovo è fissato presso la porta del Parco, in via Strada di Orsaria a Cerneglons (per raggiungere il punto di partenza, si consiglia di imboccare la strada che si trova prima del ponte di Cerneglons, svoltando a sinistra dalla provinciale 9 in direzione Pradamano venendo da Remanzacco). L’escursione, della durata stimata di 2-3 ore, si inserisce nel programma di valorizzazione del paesaggio e di promozione della cultura ambientale, con l’obiettivo di riscoprire il territorio attraverso il racconto e l’esperienza diretta, tra le ricchezze autunnali delle zone protette del Parco.