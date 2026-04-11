Si sente male sulla cresta Monte Briniza: escursionista soccorso con l’elicottero

L’uomo ha accusato giramenti di testa mentre si trovava sulla cresta Monte Briniza.

Escursionista in difficoltà questo pomeriggio mentre si trovava sulla cresta del Monte Briniza, nel territorio comunale di Taipana.



L’allarme è scattato intorno alle 14 e 30, quando la Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino dopo una chiamata arrivata al Nue112 da parte di due escursionisti. Uno dei due, un uomo residente in Veneto sulla sessantina, accusava giramenti di testa mentre si trovava a circa 1600 metri di quota.

Intervento rapido dell’elisoccorso

Considerata la posizione impervia e i tempi lunghi necessari per un intervento via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato recuperato direttamente in cresta con il triangolo di evacuazione e successivamente affidato al personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza per gli accertamenti del caso.



Le squadre di terra del Soccorso Alpino erano pronte ad attivarsi dalla zona di Nimis, ma avrebbero impiegato almeno un’ora per raggiungere a piedi il punto dell’intervento. In supporto alle operazioni si sono portati anche i Vigili del fuoco, posizionandosi alla base del monte, in località Monteaperta, pronti a intervenire in caso di necessità.