Inaugurata la nuova scuola primaria di Remanzacco.

E’ stata inaugurata oggi la nuova scuola primaria di Remanzacco, per la cui realizzazione la Regione ha destinato 4 milioni e 500mila euro, di cui 3 milioni 984mila in quota al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027 e 464mila euro di finanziamenti regionali frutto della concertazione.

“Grazie a risorse europee tutte stanziate dalla Regione tramite i fondi di coesione nel 2021 oggi siamo a questa inaugurazione, per la quale sono doverosi i complimenti al Comune per il rispetto dei tempi e perché si è lavorato in modo serio per dare una risposta all’infrastruttura scolastica, fondamentale per garantire la qualità dell’istruzione nella nostra regione”, ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

“La Regione sta investendo molto su nuove scuole o sulla ristrutturazione di quelle esistenti per garantire la sicurezza all’interno degli edifici: questo migliora anche la qualità della formazione perché un edificio bello, sostenibile, che garantisce al meglio gli spazi per insegnare, imparare, socializzare, migliora sicuramente la capacità della scuola di formare le nuove generazioni” ha aggiunto il governatore, ringraziando personalmente anche il maestro Giorgio Celiberti, presente alla cerimonia di inaugurazione, che ha realizzato una sua opera dedicandola ai bambini e alla comunità.

I lavori e il nuovo edificio.

L’edificio è stato realizzato a due anni dalla posa della prima pietra il 15 febbraio 2023 da Riccesi Holding di Trieste secondo gli standard nZEB (Nearly Zero Energy Building). Saranno accolti 180 bambini in 11 sezioni. Le aule sono 18, comprese quelle per le attività di laboratorio: ambienti flessibili, laboratori, aula informatica, zone di decompressione e divanetti negli spazi comuni, per favorire il dialogo e la socializzazione.

Il sindaco Daniela Briz nel suo intervento ha ricordato come la scuola De Amicis facesse parte di quegli istituti aderenti al progetto Scuole innovative, che prevedeva nell’ambito dei programmi di investimento dell’Inail di farsi carico del pagamento di un canone di locazione annuale dei nuovi edifici scolastici da realizzare. Il Comune decise però di svincolarsi da tale progetto e l’Amministrazione comunale ha potuto contare – è stato ricordato – di un altro segnale importante da parte della Giunta Fedriga che ha contribuito alla realizzazione della scuola attraverso altri canali.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha citato Remanzacco come “un modello” utile per altri territori, tanto che la Regione ha deciso di superare questo meccanismo anche per altre scuole e nell’ultima manovra di assestamento estiva ha stanziato 21 milioni di euro per concedere un finanziamento ad hoc al Comune di Rivignano Teor per la costruzione delle scuole primarie Manzoni e Pascoli ed al Comune di Gemona per la costruzione della scuola primaria Cantore, nonché al Comune di Ruda per la progettazione esecutiva di una nuova scuola primaria.

“L’inaugurazione di questa moderna scuola primaria, di cui ho avuto l’onore di porre la prima pietra nel febbraio 2023, vede tutta la comunità coinvolta in un grande festa, ed è l’esempio concreto della laboriosa volontà di amministratori lungimiranti che, una volta trovata la giusta strada da percorrere, non perdono tempo e realizzano progetti tanto importanti in tempi così brevi. Il nostro è un impegno costante affinché grazie a strutture innovative come questa, che sarà tra pochi giorni casa per bambini e bambine e per insegnanti pieni di entusiasmo, i nostri piccoli possano crescere in un luogo vivo, a loro misura, assieme a personale preparato e pronto a mettere a loro disposizione le proprie capacità”.

Fedriga e Zilli hanno rivolto un plauso oltre all’amministrazione di Remanzacco, anche alle ditte e alle maestranze, e a tutta la comunità, soprattutto ai ragazzi delle medie visto che i bambini della primaria erano stati trasferiti nella scuola media e condividevano con i più grandi gli spazi.

Sono intervenuti, prima della benedizione da parte del parroco di Remanzacco Giovanni Gabassi, la sindaca Daniela Briz, la direttrice dell’Istituto comprensivo “Tina Modotti” di Premariacco Luella Guglielmin.